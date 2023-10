Incidente stradale in Toscana. Morto imprenditore modicano

Stava percorrendo tra Incisa Reggello e Firenze sud in direzione nord, come faceva spesso. Stavolta ha incontrato un destino infame ed è morto dopo che un Van gli è letteralmente piombato addosso. Salvatore Barone, 47 anni, originario di Modica, ha perso la vita a pochi chilometri da Figline Incisa, dove viveva e dove era titolare di un’avviata azienda di piscine. Barone stava guidando, quando all’altezza del chilometro 313 la sua auto è stata colpita in pieno dal Van guidato da un pratese di 73 anni: saranno gli inquirenti a cercare di capire come mai quel mezzo abbia fatto un salto di carreggiata, centrando l’auto di Barone e portandosi via anche la sua vita.

