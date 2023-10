Serie B basket. Virtus Ragusa espugna Messina in volata

La Virtus Ragusa di basket si aggrappa alla difesa e ai rimbalzi per riemergere dal -7 a Messina e conquistare la prima vittoria della stagione nel campionato di B interregionale. Contro la Basket School, in un PalaTracuzzi infuocato, Ragusa si impone in volata: 66-71. Recupido rinuncia a Brown per un problema al ginocchio. La squadra, dopo un’ottima partenza di Cioppa e Sorrentino, perde fluidità in attacco. Le percentuali ai liberi (67%) penalizzano la Virtus, che per lunghi tratti della partita sbatte sull’intensità degli avversari. Nel quarto periodo, con Messina avanti 61-54, è un parziale di 8-0 aperto da Simon e chiuso da Cioppa (entrambi a segno dall’arco), a rimettere gli ospiti in linea di galleggiamento. In un finale di grande incertezza e tanti errori, la difesa ospite sale di tono, forza i 24” avversari e costringe la Basket School a sparare a salve da tre. Poi, proprio dalla lunetta, i ragazzi di Recupido mettono in ghiaccio il primo successo in campionato. Franco Gaetano chiude in doppia cifra per punti (17) e rimbalzi (10).

Per coach Recupido si tratta di “una vittoria importantissima su un campo difficilissimo. Forse non eravamo abbastanza pronti ad affrontare una sfida con così tanto agonismo, dove hanno prevalso i contatti e a tratti non sembrava neppure pallacanestro. Ma siamo rimasti tranquilli e nel momento di difficoltà non ci siamo disuniti – analizza il coach -. C’era il rischio di andare fuori di testa, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e a strappare i due punti grazie a un’ottima difesa nel terzo e quarto periodo, cosa che nel primo tempo era un po’ mancata. Le percentuali ai liberi sono un dato preoccupante, dovuto più a un fattore emotivo, ma in settimana lavoreremo anche su questo. Intanto ci godiamo il successo perché non era per nulla scontato”.

IL TABELLINO

Basket School Messina-Virtus Ragusa 66-71

Basket School Messina: Labovic 8, Di Dio 19, Alberini, Contaldo ne, Tartaglia 3, Vujic 9, Buldo 2, Sidoti, Busco 10, Freni ne, Janic 9, Yeyap 6. All.: Sidoti

Virtus Ragusa: Brown ne, Piscetta, Epifani 2, Cioppa 17, Simon 8, Vavoli 12, Sorrentino 11, Gaetano 17, Mirabella, Calvi 4. All.: Recupido

Arbitri: Barbagallo e Puglisi

Parziali: 17-22; 40-37; 55-54.

