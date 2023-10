Piano utilizzo aree Cimiteriali. Soddisfazione da FdI Ispica

Nei prossimi giorni sarà presentato a Palazzo Bruno di Belmonte il Piano di Utilizzo delle Aree Cimiteriali con il completamento di questo attraverso il cosiddetto allargamento del perimetro dal lato dell’attuale parcheggio permettendo di fatto di soddisfare le esigenze dei tanti cittadini che da anni hanno fatto richiesta, attraverso apposite domande, di acquistare spazi delle aree cimiteriali.

Fratelli d’Italia dà le prime concrete risposte alla città – “Sei mesi fa il sindaco di Ispica, on. Leontini, invitò Fratelli d’Italia ad entrare in giunta, dando alla sua amministrazione una qualificazione politica. Consapevoli delle enormi difficoltà che sapevamo dover affrontare e con animato dibattito interno, Fratelli d’Italia decise di accogliere l’invito del Sindaco, facendo prevalere un grande senso di responsabilità e un grandissimo amore per la nostra città – precisa la coordinatrice cittadina Mary Ignaccolo che aggiunge – abbiamo accolto l’invito e siamo scesi in campo, portando qualità politica e qualità amministrativa. A distanza di sei mesi abbiamo vinto le nostre prime due scommesse. Grazie all’entusiasmo ed alla laboriosità del nostro assessore Tonino Cafisi, stiamo portando a compimento due problematiche da decenni irrisolte: il P.I.P. (Piano Insediamento Produttivo) che darà una boccata d’ossigeno alle imprese collocando Ispica tra le città che incentivano le istanze imprenditoriali; il Piano di Utilizzo delle Aree Cimiteriali che darà risposte ai bisogni particolarmente sentiti dei nostri concittadini e, Fratelli d’Italia ha la giusta sensibilità per stare vicina a questi bisogni. E’ bene sottolineare inoltre che oggi il comune di Ispica ha il suo segretario comunale che grazie al costante e solerte impegno di Fratelli d’Italia, è un dirigente di alta professionalità, indiscussa qualità morale e baluardo di legalità, utile certamente al rigoroso rilancio della nostra amata Ispica.

Dopo aver già contribuito a migliorare il regolamento sulla “dehor” (già previsto all’art.54 del “Regolamento Tipo Unico Edilizio” Regionale) da me fortemente voluto e poi approvato in consiglio comunale oggi Fratelli d’Italia è impegnato fra le altre cose al rilancio dell’ex “Mercato” di Corso Umberto.

Migliorare le condizioni di vita della città di Ispica è ciò a cui mira l’azione politica di Fratelli d’Italia ed è quello che con grande impegno stiamo facendo e insieme continueremo a fare”.

