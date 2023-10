Promozione, Calcio. Frigintini capolista ne fa sei al S.Agata

FRIGINTINI – VILLAGGIO S. AGATA 6 – 0

Frigintini: Caruso, Iozzia (1’ st. Assenza), Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Fusca (23’ st. Avola), Drago (29’ st. D. Calabrese), Noukri (36’ st. Firera), Giurdanella (30’ st. Gambuzza). All. Samuele Buoncompagni

Villaggio S. Agata: Puglisi, Battiato, Calì, Milazzo (7’ st. Franceschino), Di Benedetto, Imbrogiano (26’ st. Campisi), Di Mauro (1’ st. Caniglia), Provenzano, Rizzotti (1’ st. Nicotra), Lo Faro, Rosignoli (32’ st. Pavone. All. Antonio Costa

Arbitro: Marco Allegra (Acireale); Assistenti: Avola e Ferrazzi (Ragusa)

Reti: 8’, 75’, 82’ Sangiorgio; 11’ Buscema; 18’ Fusca (rigore), 21’ Drago

Frigintini Calcio Città di Modica ancora vittorioso e a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato; quello di Promozione girone D, che vede i rossoblù in testa alla classifica in compagnia del Città di Vittoria. Il poker di vittorie in campionato (sette consecutive con i tre successi ottenuti in Coppa Italia) si consolida al termine del confronto con i catanesi del Villaggio S. Agata con un punteggio tennistico: 6-0. I rossoblù di Samuele Buoncompagni non hanno preso sottogamba il match e fin dai primi minuti si è visto chiaramente che non volevano correre rischi. Gioco di prima e già al 7’ il primo segnale al portiere ospite, che si salva. Un minuto dopo, però, deve capitolare ad opera di Sangiorgio per l’1-0. Damiano Buscema ci tenta una prima volta e sulla seconda (11’) tiene basso il pallone che s’insacca all’angolino basso alla destra del portiere ospite per il 2-0. Conclusione pericolosa di Provenzano al 14’ e Caruso si salva in calcio d’angolo. Al 18’ va via sulla destra Simone Drago che supera due avversari entra in area e subisce un atterramento che viene sanzionato con il calcio di rigore, che Matteo Fusca trasforma per il 3-0. Drago che si rifà al 21’ realizzando il gol del 4-0 su azione di calcio d’angolo. La reazione della squadra ospite è encomiabile, ma i difensori locali non si fanno sorprendere anche se Di Mauro e Rizzotti sfiorano il gol. Al 34’ Drago colpisce la traversa e il prosieguo dell’azione non fornisce spunti interessanti. Con il risultato di 4-0 si chiudono i primi 45’. Alla ripresa del gioco è subito Frigintini con Sangiorgio che ha ancora voglia di correre e al 2’ e 12’ si rende pericoloso anche se le conclusioni non sono da ricordare. Al 14’ Pianese sfiora il gol su azione di calcio d’angolo, nel mentre il gioco si sviluppa con azioni alterne anche conclusioni dalla distanza di Nicotra e Franceschino che non mettono in allarme Caruso. Lo stesso non si può dire per i difensori ospiti che hanno poca copertura a centrocampo e devono arginare le folate in contropiede di Sangiorgio. In due occasioni l’attaccante rossoblù ritorna a perforare la retroguardia del Villaggio S. Agata al 30’ e al 37’ che fissa il punteggio sul 6-0.

