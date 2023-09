Modica, vigilantes sorveglieranno il centro cittadino la notte

I Vigilantes terranno sotto controllo il centro cittadino nelle ore notturne dei fine settimana. E’ questo l’accordo stipulato tra la società di vigilanza privata La Ronda e l’amministrazione comunale di Modica, come concordato con la polizia municipale che, come si sa, è in fortissima carenza di organico e la notte non è operativa ad eccezione dei casi eccezionali. Gli uomini de La Ronda, infatti, operarenno nell’ambito di un progetto stipulato in Prefettura da tutti i sindaci ed avranno il compito di tutelare i beni comunali e, comunque, avranno il ruolo di deterrente dalle 23 in poi contro vandali e giovinastri che bivaccano sotto le abitazioni con schiamazzi e litigi, spesso orinando davanti ai portoni, se non peggio. E’ questo ci che è stato stabilito nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale, il dirigente del I Settore, Rosario Caccamo, il comandante della Polizia Municipale, Rosario Cannizzaro, e il responsabile de La Ronda, Agosta.

