Ordine di esecuzione per la carcerazione di un 40enne ispicese

I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio esecuzioni penali – nei confronti di un 40enne ispicese, coniugato, operaio e con pregiudizi di polizia per reati specifici. L’uomo, che era stato affidato ai Servizi Sociali poiché aveva ottenuto la sospensione della pena definitiva in seguito ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte D’Appello di Catania, nei giorni scorsi è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tale violazione ha comportato la sospensione provvisoria dell’affidamento al Servizio Sociale e il contestuale accompagnamento presso la casa circondariale di Ragusa, dove permarrà per i prossimi 3 anni.

Il risultato raggiunto dalle forze di polizia, a disposizione della Procura della Repubblica, sintetizza e fa emergere la costante dedizione che gli operatori della giustizia infondono nelle loro attività quotidiane

