Vittoria. Importante intervento di disinfestazione programmato

Domani, sabato 30 settembre dalle ore 21.00 alle ore 24.00 la Protezione Civile di Vittoria eseguirà un intervento urgente di disinfestazione contro insetti volanti e striscianti nel circondario della chiesa di San Domenico Savio di via Bologna. Si precisa che i prodotti utilizzati per la disinfestazione saranno insetticidi ad uso civile, scelti con cura per garantire la massima sicurezza ma, per ulteriore precauzione, si raccomanda di tenere le finestre chiuse, non lasciare indumenti stesi fuori, non lasciare alimenti all’esterno.

Salva