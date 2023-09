Calcio. Il Santa Croce in cerca di riscatto sul campo dell’Enna

Dopo due sconfitte casalinghe e un pareggio esterno, il Santa Croce calcio di mister Angelo Galfano domenica prossima sarà impegnato nella insidiosa trasferta di Enna contro i gialloverdi locali. La gara valevole per la quarta giornata del campionato di Eccellenza è un incrocio importante per entrambe le compagini che pur comprendendo per obiettivi diversi, sono alla ricerca di una vera identità. I biancazzurri in particolare devono decidere cosa vogliono diventare da grandi e, soprattutto, devono dimostrare di non essere quelli visti finora. Certo la gara che il Cigno si appresterà a giocare domenica non è tra le più facili, ma capitan Ravalli e soci andranno ad Enna per fare la propria partita, senza timori e per portare via un risultato positivo.

La gara si giocherà allo stadio ” Generale Gaeta” di Enna e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere l’incontro sarà il signor Paolo Arculeo della sezione arbitrale di Catania e sarà collaborato dai signori Negrelli e Pino della sezione arbitrale di Barcellona Pozzo di Gotto.

