Fondazione Le Vie dei tesori. Comune Vittoria chiede l’adesione

Con delibera n. 403 del 27.09.2023 la Giunta Comunale di Vittoria, accogliendo una proposta dell’assessore ai Beni ed alle Attività Culturali, ha deciso di chiedere l’associazione alla Fondazione Le Vie dei tesori, con sede in Palermo.

La Fondazione aggrega numerosi Comuni dell’Isola, al fine di creare percorsi storico-culturali e pertanto turistici.

“La Città di Vittoria – ha dichiarato l’assessore ai Beni e alle attività culturali Paolo Monello – creerà due suoi percorsi: il primo dedicato alle Vie del Liberty, il secondo relativo al cuore settecentesco della Città, sotto gli occhi di tutti ma artisticamente sconosciuto e che comprende la Chiesa Madre o Basilica di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, Santa Rita, San Francesco di Paola, Santa Maria Maddalena ai Cappuccini, San Paolo e San Giuseppe. Chiese settecentesche che contengono numerose opere d’arte, già tutte studiate dal professore Alfredo Campo e da altri studiosi, così come pure il Liberty, lungamente studiato dallo stesso Campo, dal professore Arturo Barbante e da altri. Agli studiosi si chiederà pertanto di creare insieme i percorsi e gli opuscoli illustrativi. In tal modo – conclude l’assessore Monello – Vittoria sin dall’anno prossimo potrà partecipare a pieno titolo al Festival annuale de Le Vie dei Tesori e conquistare il posto che le spetta per le sue bellezze artistiche”. “Abbiamo intrapreso un percorso per dare un giusto riconoscimento alle bellezze della nostra città. Questa associazione con la Fondazione Le Vie dei Tesori rappresenta un passo significativo nella promozione del nostro patrimonio culturale e storico. Siamo entusiasti di lavorare con altre comunità dell’Isola per offrire ai visitatori e ai nostri cittadini esperienze culturali coinvolgenti. L’adesione a questa fondazione consentirà a Vittoria di partecipare attivamente a iniziative e progetti volti a preservare e promuovere il nostro ricco patrimonio culturale e storico, nonché a sviluppare nuove opportunità turistiche per la città”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

