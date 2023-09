Cresce la criminalità in provincia di Ragusa. Aggredito un giovane a Modica

Il tasso di criminalità cresce sempre di più in provincia di Ragusa, e la gente continua ad avere sempre più paura. I furti non mancano, le aggressioni e le risse sono oramai all’ordine del giorno. Le forze dell’Ordine sono impotenti a causa dell’organico ridotto ai minimi storici. Diciamolo chiaro, anche se arrestano qualcuno e si tratta di un extra comunitario dopo due ore è fuori e prova pure a fare delle minacce a chi l’ha arrestato. Ieri per esempio a Modica in pieno centro storico è accaduto un fatto davvero increscioso un operatore in bici, che trasportava pizze per conto di una pizzeria, è stato affiancato da un’auto e uno dei passeggeri gli ha dato una spinta facendolo sbattere contro un’altra auto precipitando violentemente a terra e costretto alle cure presso l’ospedale. E’ stato proprio il malcapitato a raccontarci la dinamica, affiancato da un’auto che prima aveva attirato la sua attenzione suonando il clacson e subito dopo un passeggero gli ha dato una forte spinta facendolo appunto precipitare a terra. Si è trattato sempre secondo il racconto della persona aggredita, di extracomunitari con tratti somatici dell’Africa centrale. Subito dopo la “bravata” gli aggressori sono sfrecciati via ad alta velocità facendo perdere le loro tracce. Nel frattempo è stata sporta denuncia nei confronti degli stessi. E’ chiaro, che qualcosa si dovrà pur fare, perché non è possibile stare sempre allerta per evitare che qualcuno approfitti delle debolezze altrui, o perché quando questi energumeni sono in “branco”, si sento veri uomini, e poi quando sono da soli semplicemente pecore.

