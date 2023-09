Marina di Ragusa. La Porta, bilancio della stagione estiva

Tempo di bilanci per una stagione turistica caratterizzata da mille problematiche legate alla viabilità e al decoro urbano. Il consigliere comunale del movimento civico Territorio, Angelo La Porta, traccia un bilancio sulla stagione turistica a Marina di Ragusa. Lo fa durante la seduta del consiglio comunale ponendo l’attenzione anche sull’edilizia scolastica con alcuni interventi, nella sezione della scuola materna, nel plesso di via Portovenere, che hanno suscitato preoccupazione tra i genitori e il corpo docente.

‘Si tratta di alcuni tiranti che sorreggono una rete di protezione -ha detto la Porta -come se ci fosse un pericolo di crollo. Ho chiesto all’assessore al ramo e al sindaco di capire di cosa si tratta e se ci sono le condizioni minime di sicurezza. Nessuno degli amministratori, in aula, ha saputo dare delle spiegazioni su quanto e’ accaduto al plesso scolastico”. Sul decoro urbano e sulla viabilità, secondo il consigliere Comunale, il bilancio e’ assolutamente negativo.

“Il decoro urbano costituisce uno dei temi sui quali chi gestisce la cosa pubblica, in una città che punta sullo sviluppo turistico, deve profondere ogni energia. Avvertiamo un disordine e una mancanza di visione che si riflette anche nell’ordinaria amministrazione. Stiamo parlando della scerbatura di via Spampinato, la strada di accesso di Marina, della manutenzione delle villette e delle aree a verde e delle docce che funzionano, da più parti, a fasi alterne. Sulla viabilità registriamo, ancora una volta, un caos senza precedenti. Con il transito di monopattini e bici, nell’area pedonale del centro storico di Marina, consentito fino alle ore 20. Semplicemente pazzesco in una zona di Marina dove, giornalmente, passeggiano centinaia di persone’. Anche il servizio autobotti per le contrade sembra non aver funzionato per il verso giusto. “Con tempi di attesa fino a tre mesi per l’approvvigionamento di un bene primario come l’acqua -incalza La Porta -i cittadini continuano a non avere risposte di un’amministrazione distante dai problemi dei cittadini”.

Salva