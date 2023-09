L’Avimecc Volley Modica verso l’esordio in campionato

Allenamento congiunto con i calabresi dell’Omifer Palmi ieri pomeriggio per l’Avimecc Volley Modica. Il sestetto di coach Enzo Distefano ha fatto le prove generali con la formazione dell’ex Giancarlo D’Amico una delle squadre più quotate del girone Blu del campionato di serie A3.

Un test molto importante per i due tecnici che hanno potuto far “sentire” l’odore del campionato contro una pari grado e iniziare a capire così le difficoltà che si potranno incontrare nel difficile campionato di Terza Serie che di stagione in stagione alza sempre il suo livello.

Prove generali, dunque, per i biancoazzurri della Contea che esordiranno in serie A3 domenica 15 ottobre al “PalaRizza” quando alle 18 ospiteranno la Rinascita Lagonegro squadra appena retrocessa dalla serie A2.

La preparazione precampionato del sestetto modicano, dunque, entra nella fase conclusiva e sempre più nel tecnicismo con lavori tattici impegnativi che serviranno per oleare gli schemi da attuare in campionato.

Il prossimo impegno per l’Avimecc Modica è previsto per il 30 settembre quando Chillemi e compagni saranno impegnati nell’allenamento congiunto con la Farmitalia Catania in cui coach Distefano dovrà trarre le ultime indicazioni prima del debutto in campionato, dove i biancoazzurri della Contea vogliono recitare un ruolo da protagonisti.

