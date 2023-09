Lettera da Bergamo al sindaco di Scicli: “Che bella Sampieri”

“Buongiorno Signor Sindaco,

sono stato un giorno con mia moglie nel piccolo borgo di Sampieri, luogo spettacolare per la sua bellezza, dalla sua spiaggia fino agli scogli”.

È l’incipit di una lettera che due coniugi bergamaschi hanno inviato al sindaco di Scicli Mario Marino.

“Abbiamo camminato per 6 chilometri andata e ritorno partendo dal parcheggio sino dopo la Fornace (la mente è subito andata al commissario Montalbano) trovando ordine e pulizia ottima, cosa non comune su altre spiagge o paesi. Mare di categoria superiore!

Certamente non sarà il prossimo anno perché alterno con la montagna, ma è nostra intenzione ritornare e fare vacanza. Se mi permette le consiglio al riguardo la Val Badia, luogo incantevole da rimanere a bocca aperta come qui da voi. Complimenti sinceri continuate così e, come diciamo noi Bergamaschi, Mai Molá.

Cordiali saluti e buon lavoro”.

