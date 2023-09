Modica. Sportello Informa Giovani a Palazzo San Domenico

Finalmente qualcosa si muove per i giovani a Palazzo San Domenico su iniziativa dell’Assessore alle politiche giovanili del comune di Modica, Samuele Cannizzaro. Infatti, è stata approvata la delibera di giunta con la quale verrà istituito lo Sportello Informa Giovani. A tal proposito abbiamo sentito l’Assessore che ci ha spiegato che è intenzione di quest’amministrazione creare un posto fisico di informazione e di formazione con ipotesi di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì con la presenza di operatori cui è demandato il compito di “prendere in carico e fornire materiale informativo nelle aree del lavoro, dell’impresa e della formazione ma anche nella macroarea della cultura, dello sport e del tempo libero”. Il tutto sarà aperto a proposte e suggerimenti utili alla città ed alle politiche giovanili. L’obiettivo – ha detto l’assessore Cannizzaro – è quello di “creare un laboratorio dell’orientamento che permetta di ideare una serie di materiali didattici e di strumenti informativi da distribuire attraverso lo sportello, le scuole e gli spazi di aggregazione giovanile, rimuovere gli ostacoli, per permettere ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro”.

