Brasile. Preolimpico Volley, ora tocca ai maschi di De Giorgi

di Giannino Ruzza

Stasera la nazionale di volley maschile partirà dall’aeroporto Marco Polo di Venezia destinazione, Rio de Janeiro, per partecipare al torneo preolimpico che si disputerà al palasport di Rio dal 30 settembre all’8 ottobre. Finita la preparazione in quel di Cavalese, utile per rifinire, condizione, tattica e schemi la nazionale guidata dal Ct “Fefe” De Giorgi, carica e motivata, è pronta per iniziare il percorso che assegnerà il pass olimpico Parigi 2024 alle prime due squadre classificate del girone (Pool A). Gli azzurri vice campioni europei in carica se la vedranno nel primo incontro (30 settembre, ore 18,30, diretta Sky) con la nazionale della Repubblica Ceca che non dovrebbe rappresentare in partenza un grosso ostacolo per Giannelli e compagni, reduci comunque da una stagione stressante giocata su altissimi livelli tra campionato, coppe e tornei continentali. Tutte le partire del torneo maschile, saranno trasmesse in diretta da Sky e sulla piattaforma streaming a pagamento: volleyballword.tv. De Giorgi ha confermato in toto la squadra dell’Europeo.

Di seguito l’elenco dei 14 giocatori selezionati da nostro Commissario Tecnico.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Lo staff della nazionale

Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico)

Massimo Caponeri (2° allenatore)

Nicola Giolito (Ass. Allenatore, Preparatore Atletico)

Ivan Contrario (Scoutman)

Vittorio Sacripanti (Dirigente accompagnatore)

Piero Benelli (Medico) dal 24/9

Marco Penza (Medico) fino al 24/9

Sebastiano Cencini (Fisioterapista)

Francesco Alfatti (Fisioterapista)

Giuliano Bergamaschi (Pedagogista) dal 26/9

Giacomo Giretto (Team Manager)

Il calendario degli azzurri

30 settembre

Italia-Repubblica Ceca ore 18.30

1 ottobre

Italia-Qatar ore 22

3 ottobre

Italia-Ucraina ore 22

4 ottobre

Italia-Germania ore 18.30

6 ottobre

Italia-Iran ore 18.30

7 ottobre

Italia-Cuba ore 18.30

8 ottobre

Italia-Brasile ore 15

