Modica, Festa S.Michele. Incontro con l’esorcista don Pasqualino

In occasione della festa di San Michele Arcangelo, la Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica, nel calendario degli appuntamenti dei festeggiamenti, mercoledì 27 settembre, alle 19.30, propone un incontro a cura di Don Pasqualino di Dio – esorcista della diocesi di Piazza Armerina – dal titolo: “L’azione ordinaria e straordinaria del maligno. Criteri di discernimento”. L’incontro sarà proficuo per comprendere il ministero dell’esorcista e i fronti su cui esso è impegnato: il discernimento spirituale, la cura di relazioni di ascolto, l’accompagnamento spirituale per quanto attiene eventuali problematiche connesse a un’azione straordinaria del demonio, in vista di un discernimento più appropriato di alcune fenomenologie allo scopo di precisarne origine e natura.In Italia, la Sicilia è la terza regione per numero di “clienti” che si rivolgono agli operatori dell’occulto. Sono dati preoccupanti. Di fronte ad essi la Chiesa deve interrogarsi seriamente circa l’interesse o la curiosità di tante persone, anche giovani e adolescenti, attorno al mondo tenebroso della magia, della superstizione, dell’occultismo, e sulla nascita di gruppi e pratiche esoteriche e sataniche.

