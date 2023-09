Pozzallo, Ast. Fuoco di paglia corse per Ispica e Modica

È durato un solo giorno il ripristino normale delle corse per Ispica e Modica, nella giornata di giovedì. Sembrava tutto meravigliosamente risolto. Ed invece, il giorno dopo è tornato tutto…. “alla normalità”. Autobus che non sono transitati, studenti lasciati alla fermata, disservizi da parte dell’Ast. Venerdì 22 settembre si è ripiombati in quello che mamme, papà e studenti vivono oramai da diversi anni. La rincorsa all’automobile di famiglia per ovviare al problema, è stata l’unica cosa da fare. E per chi non poteva, l’assenza sul registro scolastico è stata l’ennesima arrabbiatura per chi voleva andare a scuola ma non c’è riuscito.

Senza volersi scoraggiare, un gruppo di genitori si è radunato, nei giorni scorsi, per studiare le contromosse. In sintesi, si sta cercando di portare una impresa di trasporti privata e locale per colmare questa lacunosa mancanza. È previsto, difatti, martedì prossimo, alle ore 18, presso il ristorante “Delfino”, sito adiacente alla villa comunale, un incontro fra un rappresentante della ditta in questione e una moltitudine di mamme e papà che hanno già aderito all’incontro. L’obiettivo è quello di far partire questo nuovo servizio il prossimo 2 ottobre.

“Siamo stufi – si legge in uno dei tanti commenti a riguardo letti su Facebook, in questi giorni – di dover pagare per un servizio che non viene espletato”.

