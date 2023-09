A Marina di Ragusa il caldo ha messo a dura prova le scuole

Il caldo ha messo a dura prova le scuole. Con temperature che superano i 30 gradi, la situazione nelle aule di via Portovenere, a Marina di Ragusa, è diventata insostenibile

‘Nella scuola dell’infanzia via Brin -commenta il consigliere comunale del movimento civico Territorio, Angelo La Porta -il Comune di Ragusa ha provveduto a dotare i locali scolastici , ivi compresi i corridoi e le stanze dei collaboratori scolastici , di impianti di climatizzazione. Nella scuola di Via Portovenere dove insistono tre sezioni dell’infanzia, nonostante i recenti lavori di manutenzione dello scorso anno , l’amministrazione comunale non ha disposto , ne previsto , alcun sistema di installazione di impianto di condizionatori .Ricordiamo che la scuola dell’infanzia prosegue sino al 30 Giugno ed il gran caldo che si registra dalle nostre parti, fino a settembre inoltrato, rende la vivibilità nelle aule molto precaria . La situazione è davvero imbarazzante -continua La Porta -e ci chiediamo,pertanto, quando l’amministrazione Comunale pensa di intervenire facendo qualcosa di concreto per contrastare il caldo infernale di questi periodi estivi e rendere la vita dei cittadini- in questo caso del personale della scuola e dei piccoli più fresca ed accogliente”.

