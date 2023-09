Ragusa, Prezzo del latte: l’assessore Giorgio Massari incontra l’assessore regionale Luca Sammartino

“La situazione è paradossale, e per più motivi: il costo del latte pagato al produttore diminuisce, nonostante siamo in un periodo estivo di bassa produzione che dovrebbe accrescere il valore della materia prima; contemporaneamente il costo del latte sullo scaffale, pagato dal consumatore, aumenta.

È evidente che nella fase di trasformazione del prodotto, gestita dalla grande distribuzione che detta i prezzi di mercato, ci sia qualcosa che non torna e che va approfondita, strutturalmente risolta.

A seguito della interlocuzione tra il sindaco Peppe Cassì e il Consorzio interprovinciale allevatori Ragusa, abbiamo richiesto un incontro con l’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Luca Sammartino, con cui ho avuto modo di confrontarmi a Palermo, afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, insieme a una delegazione del Consorzio.

Sul tavolo non solo la situazione contingente, ma la necessità di individuare una soluzione definitiva: chi fa impresa non può subire una continua fluttuazione del prezzo del proprio prodotto, ma ha il comprensibile bisogno di pianificare i costi e quindi gli introiti.

Dall’assessore Sammartino, che ringraziamo per la pronta disponibilità, abbiamo ricevuto due tipi di rassicurazioni.

La prima, con effetto immediato, riguarda il pagamento dei sostegni previsti dal cosiddetto “Decreto Ucraina 2022” con cui la Regione ha stanziato circa 25 milioni di euro a supporto della filiera produttiva del latte, che per buona parte ricade proprio nel territorio ibleo.

La seconda, di natura strutturale, vede l’impegno dell’assessore a costituire un tavolo di confronto tra tutti i produttori siciliani e le grandi imprese della trasformazione, al fine di creare le condizioni per la stabilizzazione del prezzo del latte.

È una sfida che il nostro territorio deve saper affrontare con spirito di condivisione, conclude Massari, e che nasce innanzitutto dall’impegno dei produttori a coordinarsi. L’Amministrazione continuerà a stare al loro fianco”.

Salva