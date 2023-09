Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato

il regolamento dei Volontari di Protezione Civile

Il documento illustrato dall’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono “è un regolamento ex novo sulla base delle direttive emanate dal D.Lgs 1/2018 ‘Codice della protezione civile’ contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, pubblicata in G.U.R.I. il 3 marzo 2023.

I volontari, con il regolamento approvato adesso, faranno parte a pieno titolo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che fornisce uno strumento comune a tutta la Protezione Civile nazionale e regionale che disciplina e favorisce la partecipazione e l’impegno civico regolamentando anche le forme democratiche di partecipazione e di rappresentanza. Il regolamento si inquadra in una attività più ampia, insieme al Piano comunale di Protezione civile approvato in Consiglio Comunale il 28 dicembre 2022 e alle attività conseguenti”.

