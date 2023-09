Ragusa. GAL Terra Barocca: un incontro aperto ai cittadini

Il “GAL Terra Barocca”, ha lanciato una serie di iniziative per una progettazione condivisa dedicata al territorio con incontri nei Comuni. A darne comunicazione è l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, Giorgio Massari, il quale sottolinea che “l’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione delle nuove strategie, forti dei risultati già raggiunti in questi anni di attività del gruppo di azione locale che si è posto come motore propulsivo per la nascita di nuove imprese e dunque anche nuovi posti di lavoro, grazie a diversi finanziamenti, anche a fondo perduto. Si è lavorato moltissimo anche nel turismo e nell’agroalimentare”.

Grazie alla piena collaborazione con i Comuni che ricadono nel GAL Terra Barocca, che sono Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, sono stati già programmati una serie di incontri che permetteranno a tutti i cittadini la possibilità di condividere le proprie opinioni, suggerimenti e aspettative riguardo allo sviluppo locale. L’incontro di Ragusa è fissato per lunedì 25 settembre alle ore 17, presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico in via On. Corrado Di Quattro.

GAL Terra Barocca ha inoltre messo a disposizione un form online all’indirizzo https://galterrabarocca.com/consultazione-ssltp-per-la-nuova-programmazione-2023-2027 che permette a chiunque di partecipare alla consultazione e condividere idee, progetti e opinioni relative al futuro della provincia iblea. Vari gli ambiti su cui si richiede un punto di vista: dai servizi ecosistemici, biodiversità e paesaggio, ai sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari, dagli spazi collettivi ai servizi turistici, ricreativi e socioculturali, all’innovazione.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti.

