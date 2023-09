Riforma dello sport. Convegno a Ragusa promosso dal Csen

Un importante momento di confronto e aggiornamento per esaminare da vicino le novità, molto importanti, riguardanti la riforma dello sport. E’ questo il senso del convegno promosso per venerdì 29 settembre dal comitato provinciale Csen Ragusa grazie alla presenza dei relatori di FiscoCsen e il supporto dell’Amministrazione comunale del capoluogo e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa. Dalle 9,30, nella sala conferenze dell’assessorato Sviluppo economico del Comune di Ragusa, in via onorevole Corrado Di Quattro (presso la zona artigianale di contrada Mugno), ci si soffermerà sugli aspetti normativi, tributari, giuslavoristici e sui risvolti pratici della riforma in questione. “Parleremo per tutta la giornata, sino alla conclusione dei lavori prevista per le 18,30 – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – dei decreti di riforma dello sport, del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, delle modifiche statutarie, del riconoscimento della personalità giuridica e, ancora, del nuovo concetto di lavoro sportivo. Saranno illustrate anche le procedure riguardanti gli adempimenti da compiere per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e parleremo pure delle attività sportive che contemplano l’utilizzo di animali. Focus, altresì, sull’assistenza nelle attività motorie, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy”. Il parterre dei relatori, tutta espressione di FiscoCsen, è di assoluto spessore trattandosi di professionisti di indubbia caratura. Interverranno, inoltre, Simone Digrandi, assessore comunale allo Sport, e Maurizio Attinelli, presidente Odcec Ragusa, che si dice stimolato a potere fornire il supporto dell’Ordine a una iniziativa di così ampio respiro. “Per la nostra città una interessante opportunità – chiarisce l’assessore Digrandi – avevo infatti, nelle scorse settimane, maturato la necessità di dedicare alle nostre associazioni sportive un approfondimento del genere e aver scoperto che Csen viaggiava nella stessa direzione ci ha permesso di organizzare insieme un evento importante, in un momento storico in cui il mondo sportivo ha bisogno di importanti chiarimenti del caso su come operare. Sono tanti e tali gli adempimenti da seguire che è necessario affidarsi a esperti del settore che, come in questo caso, puntano a chiarire come è meglio agire”. La partecipazione è gratuita, ed estesa ai commercialisti (per cui sono previsti otto crediti formativi) e altamente consigliata a tutti i presidenti e dirigenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (rispetto a cui è prevista la possibilità di effettuare la partecipazione come attività formativa ai fini del registro Coni) dell’intera provincia di Ragusa.

