FdI. La zona artigianale di Ragusa avamposto di degrado totale

Il coordinamento cittadino di Ragusa di Fratelli d’Italia torna a puntare l’attenzione sulla zona artigianale Pippo Tumino di contrada Mugno. “Nonostante promesse, proclami e buone intenzioni – è scritto in una nota del coordinamento – quello che doveva essere il fiore all’occhiello dell’operosa e laboriosa Ragusa continua a presentarsi come un avamposto di degrado e di abbandono”. Quali sono le problematiche messe in evidenza? Le denuncia il coordinatore cittadino Luca Poidomani: “Troviamo un branco di cani randagi che ormai da mesi staziona indisturbato costituendo una pesante difficoltà, e speriamo non anche un pericolo, per residenti e operatori. E, ancora, ci segnalano colonie di ratti che si moltiplicano a vista d’occhio. Abbiamo altresì a che fare con tubi rotti che fanno registrare copiose perdite d’acqua (speriamo acque bianche) che da quasi due anni nessuno ripara”. “La cosa curiosa è – così come chiarisce il coordinamento cittadino – che il tutto accade a pochi passi dall’assessorato allo Sviluppo economico che dovrebbe, quantomeno, segnalare a chi di competenza ciò che è sotto gli occhi di tutti. Come Fratelli d’Italia riteniamo sia arrivato il momento di dire basta”. “Ecco perché – incalza Poidomani – incontreremo residenti e operatori e ci faremo portavoce dei loro disagi attraverso gli interventi in aula del nostro consigliere comunale Rocco Bitetti. Chiederemo all’Amministrazione comunale interventi urgenti di ripristino del decoro e della dignità che questa zona merita”.

