Domenica a Ragusa il “Primo Motor Fest Ibleo”

Domenica 24 settembre 2023 si terrà presso il piazzale del Selvaggio (Mercato del mercoledì), con il patrocinio del Comune di Ragusa, la manifestazione di tuning “primo Motor Fest Ibleo” organizzato dalla referente del gruppo “Multituning Sicilia” Floriana Cintolo, con la collaborazione del presidente del gruppo “Giulietta Trinacria Club” Giovanni Cintolo.

Si tratta di una giornata di esposizione di auto e camion con particolari allestimenti estetici e meccanici; si comincerà alle ore 9.30 per terminare alle ore 18.

Nel corso della giornata sarà possibile pranzare, grazie ad alcuni punti ristoro. Nel pomeriggio avrà luogo una “gara rombo” che consisterà nella misurazione dei decibel (finali/marmitte) delle auto e dei camion.

Previsti anche sorteggi e premiazioni con prodotti offerti dagli sponsor.

La manifestazione si concluderà con i saluti finali da parte dell’organizzazione.

L’ingresso per le auto che vogliono esporre è di 5 euro, mentre per i visitatori non è previsto alcun biglietto.

