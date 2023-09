Colombia. XX Mostra Nazionale delle Orchidee tenutasi a Bogotá

(gr) L’Orto Botanico della capitale Bogotà, in collaborazione con l’Associazione di Orchidologia di Bogotà, ha organizzato dal 14 al 17 settembre la XX Mostra Nazionale delle Orchidee, nella sua prima versione internazionale che aveva il Messico come paese ospite. L’evento ha riunito associazioni di 11 città in 15 stand, dove esperti, hobbisti, collezionisti e partecipanti hanno potuto ammirare le mostre e le offerte di vendita della pianta. La Colombia rimane uno dei paesi con la maggiore abbondanza di orchidee al mondo, con oltre 4.000 specie riconosciute, che equivalgono al 15 per cento di tutte le specie di orchidee conosciute a livello globale. Non a caso le orchidee sono considerate i gioielli naturali della nazione sudamericana, non solo per la loro bellezza ma per la loro importanza ecologica, essendo organismi sensibili ai cambiamenti del loro habitat, le orchidee fungono da indicatori della salute degli ecosistemi poiché svolgono un ruolo attivo nell’impollinazione, da qui deriva la loro importanza per l’ambiente. Anche altre nazioni come Brasile, Perù ed Ecuador hanno specie di orchidee autoctone, principalmente nelle aree boschive e nelle regioni andine.

