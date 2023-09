Colonialismo italiano in Africa. Conferenza promossa a Ragusa

L’associazione politico culturale Ragusa in Movimento ha promosso per venerdì 29 settembre la conferenza avente per tema “Il colonialismo italiano in Africa”. Questi gli appuntamenti programmati per la giornata. Alle 16 ci sarà la visita guidata al museo civico del capoluogo “L’Italia in Africa” in via San Giuseppe 1 a cura di Mario Nobile e con la partecipazione dello studioso Alberto Alpozzi. Alle 18, poi, è in programma la conferenza al Centro servizi culturali di via Armando Diaz 56 nel capoluogo ibleo con il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che intervisterà lo stesso Alpozzi, giornalista e ricercatore, autore di “Bugie coloniali” e “Il Faro di Mussolini”. Il dibattito storico è aperto a tutti. “Anzi – afferma Chiavola – speriamo che questa possa essere l’occasione più adeguata al fine di favorire un confronto su temi che meritano di essere affrontati sotto le più svariate sfaccettature, senza alcun tipo di pregiudizio. Per cui, invitiamo tutti gli interessati a intervenire, a dire la propria, per favorire un dibattito che possa essere quanto più efficace e produttivo possibile”.

