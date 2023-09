730 migranti in arrivo a Pozzallo. Il sindaco preoccupato

Nella giornata di domani potrebbe approdare a Pozzallo un catamarano con altri 780 migranti. Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di una scelta che metterebbe in grave

difficoltà la città. Attualmente nelle due strutture sono ospitati 730 migranti, oltre i 100 MSNA di Cifali, che rappresentano un numero al di sopra della normale capienza. “Pozzallo non si è mai tirata indietro nell’accoglienza e non lo farà mai -commenta il sindaco, Roberto Ammatuna – ma il Ministero dell’Interno deve rendersi conto che si ha a che fare con esseri umani e

quindi bisogna accoglierli e trattarli come tali. Inutile ribadire, ancora una volta, che bisognava organizzarsi a questo aumento di afflusso già dall’inizio dell’anno e. purtroppo. si affronta questo problema così drammatico con ritardo. In ogni caso occorre immediatamente potenziare i servizi sanitari e fare in modo di attuare un’accoglienza equilibrata e diffusa in tutto il territorio nazionale. Comunque Pozzallo farà la sua parte e come sempre supportata dalla Prefettura di Ragusa, ma occorre però che tutti facciano la loro, garantendo sicurezza e legalità”.

Salva