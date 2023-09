Vittoria, grosso cane morde una donna che finisce in ospedale

Una donna vittoriese è stata aggredita da un cane mentre faceva jogging. Un cane di grossa taglia l’ha aggredita all’interno della villa comunale di Vittoria ed è rimasta ferita. Aveva cercato di allontanarsi, di mettersi al sicuro, ma l’animale è riuscito a morderla più volte alle gambe.

In preda alla paura ha chiesto aiuto ed è stata prima soccorsa da una passante che ha poi lanciato l’allarme. E’ stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale che si è messa alle ricerche del cane, non è chiaro se si tratta di un randagio, ma altri cittadini lo avrebbero notato vicino a una scuola negli scorsi giorni e una ragazza ha anche raccontato che avrebbe aggredito il suo cucciolo mentre facevano una passeggiata.