Ruba 650 euro e uno smartphone in un ristorante di Modica

Aveva rubato 650 euro ed un telefono cellulare in un ristorante del centro cittadino di Modica. La polizia è riuscita, a seguito della denuncia, a localizzare lo smartphone nell’abitazione di un 22enne extracomunitario, sottoposta a perquisizione in presenza dei familiari del giovane, che non era in casa. Qui è stato rinvenuto il telefonino rubato, riconsegnato al proprietario.

Successivamente, l’extracomunitario è stato rintracciato nel centro storico. Sottoposto a perquisizione personale, gli è stato trovato addosso un tirapugni, che è stato sequestrato. Lo straniero è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Salva