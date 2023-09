Domani nella bolgia del Pala Eur finale europeo di volley Italia-Polonia

di Giannino Ruzza

Roby Russo, ci sarà o non ci sarà, nella finale degli Europei di volley in programma domani sera alle 21,15 al Pala Eur di Roma contro la Polonia di Grbic? Difficile stabilirlo dopo la brutta caduta sottorete subita nei quarti di finale contro l’Olanda e il conseguente rigonfiamento della caviglia sinistra. E’ chiaro, lui la finale la vorrebbe giocare a tutti i costi, ma date le circostanze e con il rischio di aggravare la situazione (tra un paio di settimane parte il torneo preolimpico), appare molto difficile veder schierato il centrale siciliano nel sestetto iniziale. A sostituirlo è pronto il 23enne Leandro Mosca un lungagnone di 209 cm che ha ben impressionato nella semifinale vinta contro la Francia di Adrea Giani, rimasto malissimo dopo i tre set a zero subiti da una concentrata e straripante nazionale azzurra. Una batosta che i campioni olimpici in carica non si aspettavano certo di subire dal sestetto di “Fefe” De Giorgi. Italvolley super determinata dunque che secondo i bookmakers partirebbe con i favori del pronostico per la conquista del trofeo europeo. Il tifo impressionante sugli spalti dei 15mila presenti al pala Eur certamente non mancherà. Inni nazionali e via, si parte. Sarà battaglia su ogni pallone con l’audience alle stelle su Sky e mamma Rai.

