Roby Russo un nome e una garanzia per gli azzurri del volley

di Giannino Ruzza

E’ davvero un Campionato del Mondo di volley super per il 26enne palermitano; 207 cm di intelligenza pallavolistica che in queste settimane sta dando un contributo davvero notevole alla pallavolo azzurra nel torneo iridato in corso di svolgimento nella città di Bari ( quarti di finale) e a Roma per l’eventuale semifinale e finale dopo si auspica possano accedervi i pallavolisti italiani. Fast superveloci, monster block, servizio fulminate, velocità negli spostamenti sottorete, sono alcune delle peculiarità che contraddistinguono questo super dotato ragazzone siciliano. Dopo due anni difficili legati a questioni fisiche adesso il centrale del Sir Saferty Perugia è diventato un punto inamovibile del quintetto azzurro di ”Fefe” De Giorgi. Stasera alle 21 l’Italia si gioca al palasport di Bari l’accesso alla semifinale opposta agli Orange olandesi allenati da Roberto Piazza. Uno dei sette coach italiani che allenano nazionali in giro per Europa. In caso di vittoria l’Italia incontrerà in semifinale la Francia di Andrea Giani che ieri sera ha sconfitto 3-0 la Romania, ma soffrendo parecchio nel primo e nel terzo set vinti per (25-22 e 27-25).

