RDS Summer Festival: un’estate di Grandi Successi

Grande successo per l’RDS Summer Festival, il tour estivo di RDS 100% Grandi Successiche ha toccato alcune delle località più belle d’Italia. Un viaggio nella penisola per celebrare i 45 anni dell’emittente radiofonica con la musica, gli artisti e gli spettatori presenti. Senigallia, Sabaudia, Barletta, Messina, Sanremo e Marina di Pietrasanta le città che hanno ospitato i concerti estivi targati RDS e più di 130.000 spettatori che – con la loro presenza ed energia – hanno contribuito a rendere ancora più emozionanti i live di artisti italiani e stranieri.

6 tappe, 3.000 km percorsi, oltre 50 ore di musica live, più di 80 artisti e oltre 200.000 gadget distribuiti: questi i numeri dell’estate del RDS Summer Festival dove lo spettatore è sempre stato al centro per un’esperienza fatta di musica e divertimento. Un evento che ha vissuto anche sui canali digitali intrattendendo l’Italia intera con oltre 80M di impressions e 4,5M di interazioni social, riuscendo a intercettare in ogni serata il 20% di pubblico digitale in più rispetto alla prima edizione.

L’estate è un gioco, questo il fil rouge di ogni tappa dove è stato allestito un villaggio ludico, fatto di spazi e mondi progettati per vivere le serate all’insegna della leggerezza e del divertimento. Sul grande palco dell’ RDS Summer Festival diversi gli appuntamenti che hanno segnato le serate: musica live, dj set targati RDS e intrattenimento, per offrire al pubblico uno spettacolo tutto da assaporare.

Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Fedez, Giorgia, Irama e Rkomi, Sophie and the Giants, The Kolors, Tommaso Paradiso sono solo alcune delle voci che hanno animato il palco del RDS Summer Festival durante l’estate e che, con le loro performance e la loro energia, hanno coinvolto il pubblico presente regalando momenti indimenticabili.

Le voci ufficiali di RDS – tra cui Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz, Anna Pettinelli e Sergio Friscia, Petra Loreggian e Giovanni Vernia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea – si sono alternate, sul palco del Summer Festival, ai talent di RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ. Ai giovani speaker di RDSNEXT Samara Tramontana e Luca Campolunghi, infatti, il piacere di presentare i talenti emergenti che, grazie al progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!” hanno potuto esibirsi nelle varie tappe aprendo le giornate di live.

“45 anni sono un traguardo importante per la nostra emittente che cavalca le generazioni rinnovandosi costantemente, seguendo la musica e gli stili. Da qui la voltontà di festeggiare il nostro compleanno con tutte le persone che giorno dopo giorno fanno e sono la radio, accorciano le distanze e ci fanno sentire vivi. Con il claim l’estate è un gioco abbiamo celebrato il divertimento e lo svago in ogni sua forma e abbiamo coinvolto ed emozionato un pubblico intergenenarzionale grazie alle performance di RDSNEXT e di RDS 100% Grandi Succesi, regalando agli spettatori esibizioni di artisti unici nel panorama musicale” – commenta Massimiliano Montefusco, General Manager RDS – “Un grazie va ancora a tutte le istituzioni delle località che ci hanno ospitato e supportato in questo progetto e a tutti gli addetti ai lavori che con la loro professionalità hanno permesso di vivere le serate in sicurezza e divertimento.”