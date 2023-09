Salvatore Manfrellotti nuovo bomber del Ragusa Calcio

Un colpo tira l’altro. E così il Ragusa ha ingaggiato una punta centrale di peso che non ha bisogno di presentazioni avendo sempre militato in Serie D anche se in gironi differenti da quelli in cui milita la squadra azzurra. Stiamo parlando del 29enne napoletano Salvatore Manfrellotti, 183 centimetri, la scorsa stagione prima in forza all’Angri e poi con il Nola in Serie D, con cui ha realizzato complessivamente tre reti. Nella stagione precedente, aveva giocato con la maglia del Portici in D, mettendo a segno 12 reti, quindi prima ancora con il Messina, con il Nardò e con il Fiuggi sempre in D. Tra le stagioni più prolifiche quella in cui ha giocato con la maglia dell’Acireale, in D, con 15 reti realizzate. Bene ha fatto anche con la Sarnese, il Roccella e il Pomigliano. E’ stato altresì in forza anche all’Aversa, all’Agropoli, alla Nuova Gioiese e alla Puteolana. E’ stato, in più, un under, nella stagione 2014, della squadra del Noto in Serie D. “Quindi, questa per me – spiega – dopo Noto, Acireale e Messina è la quarta esperienza in Sicilia. E voglio davvero cercare di fare il massimo perché ritengo ci siano tutte le condizioni per ben figurare. Il progetto della società mi è sembrato molto interessante, c’è una struttura organizzativa e uno staff tecnico meritevoli della massima attenzione. Ritengo, dunque, che mi inserirò al meglio. Punto a fare bene perché so che questa è una piazza molto esigente e quindi saremo chiamati a curare anche i particolari. Mi aspetto un grande sostegno da parte dei tifosi. E, per quel che mi riguarda, sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dell’intera squadra per remare tutti verso un’unica direzione che è quella di far sì che il Ragusa possa fare innamorare di sé, come ha detto l’allenatore durante la presentazione di giovedì scorso, tutta la città”. Sono stati il presidente Giacomo Puma e il vice Emanuele Carnazza ad accogliere il nuovo bomber con l’auspicio che lo stesso possa regalare grosse soddisfazioni a tutto il popolo azzurro.

Salva