Il bilancio stagionale del Circolo Velico Kaucana

Anche se la stagione balneare non accenna a chiudersi, complice il clima ancora estivo di questi giorni, si comincia a guardare alle settimane appena trascorse per tirare le somme e fare un bilancio di questa calda stagione del 2023. Impegnativo è il bilancio del Circolo Velico Kaucana che, quest’anno, per la prima volta, nel ricco programma di eventi ha voluto dar vita ad una vera e propria rassegna di incontri letterari per dialogare con autori contemporanei e studiosi del nostro tempo.

Diversi appuntamenti, nell’arco dei mesi appena trascorsi, hanno offerto ai soci e ai simpatizzanti l’occasione per leggere, riflettere, conversare, dialogare; letture e riflessioni unite tutte da un filo conduttore dipanato nel corso delle serate dal magistrale Glauco Bisazza e dall’inappuntabile Sonia Dente i quali hanno scardinato l’assunto “Cvk è mare, vela, sport e divertimento” perché il Circolo Velico è anche molto più di questo.

I “tramonti letterari”, sono stati definiti così perché sempre accompagnati dai caldi colori delle ore crepuscolari, sono stati aperti dal prof. Gaetano G. Cosentini, che ha amabilmente conversato con Sonia, Glauco e tutti i presenti sul tema delle figure femminili durante l’ellenismo.

Il fil rouge di questa rassegna letteraria è stato ripreso dal secondo appuntamento: Saro Distefano ha presentato il libro “Polvere d’oro” di Giusi Antoci. L’autrice, accompagnata dalle letture di Sonia Dente, ha posto l’accento sulla forza delle donne, capaci di grandi rivincite, soprattutto se messe a dura prova da uno dei mali che più affligge il nostro tempo.

Terzo appuntamento con “Frammenti di cielo”, silloge di poesie di Serafina Nuccia Impoco con intermezzi musicali di Giuseppe Lo Presti e declamazione di poesie a cura di Andrea Cannizzo ed Enza Gobbi. Il tema centrale si sposta sul mare ed il rapporto dell’uomo con questo elemento naturale di grande forza, ma anche con il sogno ed il ricordo. A fare da quinta di questo meraviglioso momento, naturalmente, il mare al tramonto. “Il filo sottile della parola” di Filippo Minacapilli, introdotto da Glauco Bisazza, è stato l’oggetto di un interessante dialogo con Sonia Dente: un momento per riflettere sul rapporto uomo e società contemporanea ed il ruolo che la parola ha nella quotidianità e nella vita sociale.

E, infine, l’Unitre di Santa Croce Camerina ha scelto la veranda del Cvk per la presentazione del libro “Palla a due” di Vincenzo La Monica a cura della professoressa Gulino. Torna il tema dello sport come metafora di vita, mezzo attraverso il quale i giovani trovano il loro posto nel mondo. Nel libro trova spazio anche la spiaggia di Kaucana ed il Cvk, luogo caro al protagonista, teatro di molte estati giovanili. Insomma, un calendario di proposte da luglio a settembre, che ha offerto ai soci e agli amici spunti di riflessione culturali per riscoprire la nostra identità e vivere al meglio il nostro tempo. Se quello appena concluso a inizio stagione aveva il sapore della sperimentazione, a estate conclusa può invece dirsi senza ombra di dubbio evento di successo fiore all’occhiello dell’estate Cvk.

