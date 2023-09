Visita Cardinale Bagnasco: Molto legato alla comunità di Ragusa

Il cardinale Angelo Bagnasco, già apprezzato presidente della Cei, è stato in visita al Duomo di San Giorgio a Ragusa dove, tra l’altro, ha avuto modo di celebrare il matrimonio di un proprio collaboratore che si è unito in nozze con una ragusana. Grande l’affetto che gli è stato tributato dai parrocchiani (il cardinale era già stato ospitato al Duomo due anni fa) e l’accoglienza da parte del parroco, il sacerdote Pietro Floridia, che lo ha ricevuto assieme al vicario, il sacerdote Giorgio Occhipinti, e al sacerdote Salvatore Mallemi, cresciuto in questa parrocchia. “Dobbiamo dire – sottolinea il consigliere comunale Giovanni Sortino presente durante il momento dell’accoglienza – che il cardinale è molto affezionato alla città e alla comunità iblea. Tra l’altro, i giovani della parrocchia hanno approfittato della sua presenza per fargli visitare alcuni degli scorci più suggestivi del patrimonio architettonico della città antica. Era presente anche Giovanni Guastella, presidente dell’Azione cattolica del Duomo, che, tra l’altro, si sta adoperando per i preparativi della celebrazione dei 100 anni dell’Aziona cattolica in città fondata proprio a Ragusa Ibla nel 1923. Questo incontro rimarca nuovamente l’umiltà e la fratellanza del cardinale nei confronti della nostra comunità. Naturalmente, ho portato i saluti del sindaco, Peppe Cassì, che conserva un grande ricordo del cardinale, con l’auspicio di rivederlo nuovamente dalle nostre parti”.

