Disagi in serie all’ufficio Anagrafe del Comune di Vittoria. Lo rileva il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, che chiede alla Giunta municipale di intervenire. “Problemi – afferma Pelligra – che si sono, purtroppo, acuiti dopo il pensionamento di alcuni dipendenti. E’ da mesi che si vive una situazione a dir poco insostenibile. Difficoltà pesanti per il personale, che deve sobbarcarsi un enorme carico di lavoro, oltre che per gli utenti. Il nostro sollecito è rivolto all’Amministrazione, che è stata eletta per risolvere le problematiche che di volta in volta si presentano, affinché possa dare adeguato manforte al personale. Che, all’ufficio Anagrafe, sta portando avanti comunque un ottimo lavoro pur tra le mille avversità con cui si deve confrontare. Si cerchi, dunque, di individuare un’adeguata risposta inserendo, magari, per un periodo temporaneo, qualche dipendente in più all’Anagrafe. Non riusciamo a comprendere perché, dopo mesi, non ci sia stato un intervento del genere né della Giunta né, soprattutto, dell’assessore competente. Si riorganizzino gli uffici per porre rimedio a questa situazione che sta creando seri disagi agli utenti e ai dipendenti. Presenterò una interrogazione per ottenere maggiori chiarimenti rispetto a questa problematica. Siamo consapevoli che il Comune sconti una carenza di organico dovuta al fatto, tra l’altro, che ci troviamo dinanzi a un ente strutturalmente deficitario. Questa situazione non può costituire una scusante. Ci aspettiamo che la Giunta trovi le soluzioni ad hoc. Le soluzioni ci sono e vanno trovate”. Una di queste la fornisce lo stesso consigliere Pelligra. “C’è la circolare 11/2022 del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno – sottolinea ancora il consigliere – che fornisce indicazioni in merito al piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari per l’attuazione del Pnrr. Ecco, questa potrebbe essere una delle prospettive da prendere in considerazione per assicurare delle risposte efficaci e sostenibili alla nostra realtà”.

