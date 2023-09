Gran Baliato Sicilia. Incontro interreligioso “L’Audacia della Pace”

Termina domani a Berlino l’incontro Interreligioso “L’Audacia della Pace”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che vede la partecipazione di rappresentanti di personaggi di varie organizzazioni religiose e statali, tra i quali, per l’Italia, dei cardinali Gualtiero Bassetti e Matteo Zuppi e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri Antonio Tajani. Partecipano all’incontro anche l’arcivescovo anglicano Ian Ernest, rappresentante presso la Santa Sede dell’Arcivescovo di Canterbury, in procinto di essere ammesso nel Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro nel prossimo mese di gennaio. Durante la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani anche l’Arciprete Prof. Ivan Ivanov, responsabile per l’ecumenismo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San lazzaro di Gerusalemme.

Salva