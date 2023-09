L’incidente mortale a Monterosso. La vittima è Marinella Sigona

E’ Marinella Sigona, 55 anni, di Giarratana, operaia stagionale dell’antincendio della Forestale, la vittima del tragico incidente stradale dello scorso pomeriggio, sulla statale 194, a Monterosso Almo. La squadra stava tornano alla base dopo aver contribuito a spegnere un incendio boschivo in località Funghello, dov’era intervenuto anche un elicottero del Corpo forestale. Per cause ancora da accertare il mezzo antincendio con autobotte si è ribaltato. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per Marinella Sigona non c’è stato nulla da fare. Ferite altre sei persone: una collega ha riportato un politrauma ed è stata trasportata all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, altri cinque sono in condizioni meno gravi e sono stati ricoverati negli ospedali di Modica e Ragusa. In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, avvenuto al rientro di un intervento. In base ai primi accertamenti l’incidente sarebbe stato autonomo, non risulta infatti il coinvolgimento di altri mezzi.

