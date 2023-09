Libia. Catastrofe maltempo: 2000 morti e 1200 dispersi

(gr) Da ieri, una forte tempesta proveniente dal Mediterraneo ha devastato la Libia orientale, danneggiando case e strade e provocando oltre 2.000 morti e 1.200 dispersi, ha riferito il capo del governo orientale, Osama Hammad. Il responsabile ha definito “catastrofica” la situazione nella città di Derna, la più colpita dalle piogge torrenziali. “Migliaia di dispersi, interi quartieri sono scomparsi insieme ai loro abitanti portati via dal mare”, ha avvertito Hammad. Hamad ha dichiarato la città di Derna una zona disastrata dopo che forti piogge e inondazioni hanno distrutto gran parte della città. In via preventiva, da ieri sono state chiuse le scuole, imprese, nonché i principali giacimenti petroliferi, a cui si è aggiunto un coprifuoco di due giorni a partire dalle 18 di domenica. Il capo del governo di Tripoli, Abdelhamid Dbeiba, ha annunciato tre giorni di lutto per le vittime e le bandiere a mezz’asta in tutte le istituzioni pubbliche. Le autorità meteorologiche egiziane hanno precisato che la tempesta “si sta dirigendo ora verso il confine” e si prevede che il suo impatto “raggiungerà le città di Salloum, Siwa e Matrouh, nell’ovest del Paese, e raggiungerà Alessandria d’Egitto nel pomeriggio”, provocando forti piogge e maltempo diffuso nell’area.

