Reunion di ex studenti. Modica, 30 anni dopo il diploma

“Dopo un’accurata ricerca, dopo avere recuperato alcuni numeri di cellulare, siamo riusciti a rivederci nel nome dei vecchi tempi”. Lo dice Ettore Livia, tra i promotori dell’ennesima reunion di ex studenti. In particolare sono tornati a sedersi insieme, ma stavolta attorno al tavolo di una pizzeria, gli ex compagni di classe della 5^ B coi quali è stato raggiunto il traguardo del diploma di ragioniere presso l’Istituto Commerciale “Archimede” di Modica, 30 anni fa. “Felici di avere trascorso una bella serata assieme”.

