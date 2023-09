Modica. Sesto appuntamento “60 minuti con…” Chiara Scivoletto

Sesto appuntamento con “i 60 minuti con…” – il ciclo di incontri brevi di aggiornamento online, organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica (www.unimodica.it) in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Ragusa (AIGA), e rivolto a tutti gli operatori sociali del territorio ibleo. L’iniziativa finanziata dalla Regione Sicilia, gode del patrocinio del Comune di Modica e del CROAS Scicilia. I “60 minuti con…” nascono con la finalità di offrire alla comunità professionale, attiva negli ambiti sociale, educativo e giuridico, un’occasione di confronto e dialogo con prestigiosi autori di testi pubblicati di recente che trattano tematiche rilevanti in termini di innovazione ed evoluzione metodologica.

Il prossimo appuntamento – che segue i precedenti incontri realizzati nel corso dell’anno accademico – si terrà Lunedì 11 Settembre dalle 17 alle 18, su Piattaforma Google Meet, nel corso del quale verrà presentato il testo “Sistema penale e minori” della prof.ssa Chiara Scivoletto.

Chiara Scivoletto è professoressa ordinaria di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale all’Università degli Studi di Parma, dove insegna nei corsi di laurea in Scienze del Servizio sociale e in Programmazione e gestione dei servizi sociali. Nello stesso ateneo dirige il Centro Interdipartimentale di ricerca sociale “Diritti società Civiltà” – CIRS.

Il volume che la prof.ssa Scivoletto presenterà, in una nuova edizione aggiornata, si pone come finalità quella di analizzare in maniera sintetica il sistema della giustizia penale minorile sia dalla prospettiva delle scienze giuridiche sia da quella delle scienze sociali. Dalla descrizione dei più rilevanti interventi normativi e giurisprudenziali riguardanti il minore autore di reato fino all’analisi del ruolo significativo assegnato alle professionalità dei servizi socio-assistenziali, il volume risponde a delle domande cruciali per la pratica operativa e per la didattica nei corsi di laurea.

Per maggiori informazioni e iscriversi all’incontro basta visitare il sito www.unimodica.it o contattare la segreteria didattica segreteria@unimodica.it

