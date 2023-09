Monterosso Almo. Iniziano solenni festeggiamenti della patrona

Nel borgo Monterosso si celebra Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo. Una festa che ha origini antiche ( anno 1644) e che prende il via quest’oggi, giovedì 7 settembre, con il novenario che si svolge nel Santuario in cui si venera il simulacro della Vergine Madre e che culminerà con la festa esterna di domenica 17 settembre. Oggi pomeriggio, alle 18,45, così come annuncia l’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci con il comitato, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 19, poi, così come ogni sera sempre allo stesso orario per tutta la durata del novenario, ci sarà la recita del Santo Rosario, le litanie e la coroncina all’Addolorata. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dall’arciprete. Sempre questa sera, inoltre, alle 20,30, passeggiata in 500 “a Chiazza”, in collaborazione con il club Fiat 500 Italia. Domani, venerdì 8 settembre, è la festa della Natività della Beata Vergine Maria: sarà una giornata di preghiera per i sacerdoti, i diaconi e la vita consacrata. Alle 9 lodi ed esposizione eucaristica del Santissimo Sacramento per tutta la giornata. Alle 19,15 la benedizione eucaristica e alle 19,30 la santa messa che sarà celebrata da don Salvatore Mallemi. Alle 20,30 apertura della mostra fotografica all’auditorium comunale in cui saranno esposte le foto scattate durante le 11 edizioni del concorso fotografico Domenica in Albis. La mostra potrà essere visitata sino al 17 settembre. Sabato 9 settembre, invece, è la giornata missionaria all’insegna dell’indicazione “Maria visita la cugina Elisabetta”. La messa vespertina, alle 19,30, sarà celebrata da don Sebastiano Amato, missionario in Congo. Alle 20,30, il racconto delle esperienze missionarie di padre Amato nelle terre di missione. Domenica 10 settembre, invece, sarà la Giornata in ricordo dei fedeli defunti. Alle 19,30 la santa messa sarà presieduta da padre Fabio Pistillo, carmelitano. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per i cari defunti che ci hanno lasciato nel corso dell’anno. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, sarà portata in scena l’opera lirica Cavalleria rusticana con l’allestimento scenico curato dal maestro direttore Umberto Terranova grazie al patrocinio della Regione Siciliana.

Salva