Modica. al via lavori di riqualificazione dell’area del mercato

Al via il prossimo mese di novembre i lavori di riqualificazione dell’area che, allo stato e da decenni, ospita il mercato Ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro a Modica. Le opere progettate sono già finanziate e restituiranno alla città una zona che sarà trasformata sulla falsa riga dell’area attrezzata “Don Rosario Basile” di Via Fontana. Resta il problema per gli attuali concessionari di box del mercato ortofrutticolo. Insieme a loro si sta cercando una collocazione alternativa che potrebbe essere individuata in Contrada Aguglie.

Salva