Vittoria. Adesione a “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente

Il Comune di Vittoria aderisce all’iniziativa di riqualificazione ambientale “Puliamo il Mondo” promossa dall’associazione ambientalista italiana Legambiente. Questa iniziativa, conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, rappresenta uno degli eventi più significativi nell’ambito della tutela dell’ambiente e coinvolge migliaia di volontari in tutto il mondo.

Le giornate del 22, 23 e 24 settembre saranno dedicate a Puliamo il Mondo, durante le quali la comunità di Vittoria si unirà agli sforzi nazionali e internazionali per rendere più pulito e sostenibile il nostro ambiente.

L’adesione a Puliamo il Mondo dimostra il forte impegno del Comune nella promozione della tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione della comunità sulla necessità di prenderci cura del nostro territorio. Durante questi giorni, i volontari saranno coinvolti in attività di pulizia, riqualificazione, e sensibilizzazione ambientale in varie aree della città.

Questa iniziativa offre un’opportunità unica per i cittadini di partecipare attivamente al miglioramento del nostro ambiente, contribuendo a ridurre l’inquinamento e promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

“Inviamo tutti i cittadini a unirsi a questa importante iniziativa. La partecipazione dei volontari è fondamentale per il successo della manifestazione e per creare un ambiente più pulito e sano per tutti e rendere il nostro paese un posto migliore, più pulito e più sostenibile per le generazioni future”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva