Ragusa. Amministrazione incontra i dirigenti istituti scolastici

“Un ultimo “check” prima dell’avvio dell’anno scolastico anche a Ragusa. Il Sindaco Peppe Cassì, insieme agli assessori di Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici e Servizi sociali, ed ai dirigenti e tecnici comunali, ha incontrato i dirigenti delle scuole di competenza comunale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per un confronto ed un aggiornamento in materia di edilizia scolastica, servizi, assistenza.

I tanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti in questi anni, il servizio mensa di alto livello, il capillare servizio scuolabus, l’attenzione al sostegno sociopsicopedagogico, la distribuzione di materiale scolastico e tecnologico a famiglie in difficoltà economica e i lavori in atto per realizzare nuovi plessi, dimostrano come a Ragusa la scuola sia l’epicentro della comunità.

Un epicentro che è formato da tante componenti: incontrarsi e parlare è un’azione tanto semplice quanto fondamentale”,

