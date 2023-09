Istanbul. “Alleanza interreligiosa per comunità più sicure”

Nei giorni scorsi si è tenuto a Istanbul, sotto il patrocinio del Patriarca ecumenico Bartolomeo, un importante incontro scientifico ai massimi livelli internazionali. Molti dei temi trattati hanno riguardato la lotta al cambiamento climatico globale, l’azione umanitaria e pacifica alla luce delle attuali questioni globali, la fornitura di cibo a tutti i bisognosi, l’azione concreta contro il traffico di esseri umani, la protezione dei bambini e dei gruppi sociali più vulnerabili.

Il tema di quest’anno è “Partenariati in azione: Verso una terra, una famiglia, un futuro”. L’evento è organizzato nel contesto del dialogo accademico e religioso in corso tra cristianesimo e islam, iniziato diversi anni fa non solo a livello teorico, ma anche al più alto livello internazionale, come occasione di incontro e di conversazione tra i leader religiosi del mondo.

Questo incontro, che fa parte di una serie di importanti riunioni del G20 che offrono l’opportunità di un dialogo proficuo su importanti questioni sociali, religiose e politiche, è organizzato con il sostegno dell’organizzazione internazionale “Alleanza interreligiosa per comunità più sicure” ed è sotto il patrocinio di Sua Santità il Patriarca ecumenico Bartolomeo.

Alla conferenza e alle riunioni di lavoro hanno partecipato rappresentanti degli antichi patriarcati e delle chiese ortodosse autocefale, leader religiosi musulmani, rappresentanti di organizzazioni internazionali per la promozione del dialogo interreligioso, della pace e della protezione dei bambini, nonché scienziati provenienti da vari Paesi dell’Europa, dell’America, dell’Africa e dell’Estremo Oriente.

I delegati sono stati accolti dal Patriarca ecumenico Bartolomeo, che li ha ricevuti in un’udienza speciale nel centro dell’Ortodossia a Phanar. Su invito di Sua Eminenza il Metropolita Emanuel (Adamakis) di Calcedonia del Patriarcato Ecumenico a Sua Eminenza il Metropolita Antonii dell’Europa Occidentale e Centrale del Patriarcato Bulgaro e con la sua benedizione, in qualità di rappresentante ufficiale della Chiesa Ortodossa Bulgara, l’Arciprete Prof. Ivan Ivanov, responsabile per l’ecumenismo del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San lazzaro di Gerusalemme, è stato inviato a partecipare in qualità di docente universitario e responsabile del dialogo interconfessionale e interreligioso della nostra diocesi bulgara dell’Europa occidentale.

Durante la conferenza, padre Ivan Ivanov ha ricevuto una croce onoraria, conferitagli personalmente dal Patriarca Bartolomeo, con il quale il religioso bulgaro si conosce da anni e collabora nel campo dell’educazione, del dialogo interecclesiastico e interculturale.

