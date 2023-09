Al via la prima edizione del Settembre Camarinense

Al via sabato prossimo, con La Cavalleria Rusticana, diretta dal maestro Terranova, la prima edizione del Settembre Camarinense, che vedrà una serie di appuntamenti nel centro storico di Santa Croce, oltre a due esposizioni a Punta Secca in programma nelle giornate di domenica 24 e sabato 30 settembre. Si inizia dunque con l’opera di Pietro Mascagni, in programma alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele, che come tutti gli altri appuntamenti sarà ad ingresso libero. Domenica 10 settembre, a partire dalle 8,30, si svolgerà poi la quarta tappa di Archeo Trekking dal titolo “pieri pieri pi Santa Cruci”. Venerdì 15 e sabato 16 settembre, alle ore 21,00, in piazza Mandarà, andrà in scena la rassegna teatrale Tano Rizzo a cura del gruppo “A Lumera”. Domenica 17 alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele, appuntamento musicale di rilievo con Antonio Modica feat Lello Analfino. Venerdì 22 settembre sarà poi la volta dei Jackson Friends, che metteranno in scena uno spettacolo ispirato all’indimenticato re del pop, Michael Jackson. Sabato 23 si riderà con il cabaret di Toti e Totino, mentre la giornata di sabato 30, a Punta Secca, sarà dedicata a laboratori, convegni e spettacoli. “Siamo particolarmente contenti di potere presentare, per la prima volta, questo nuovo cartellone di spettacoli dopo il successo che ha avuto la stagione estiva – commenta l’assessore Caterina Gambino – ci è sembrato giusto dedicare il mese di settembre al centro di Santa Croce Camerina dopo avere attenzionato la fascia costiera. Abbiamo la fortuna di avere un clima che si presta, per tutto il mese di settembre e anche oltre, a questo tipo di eventi per cui come al solito abbiamo pensato ai diversi gusti e alle diverse età”.

