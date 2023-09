Concorsi pubblici ma privati. Riceviamo

EGREGIO DIRETTORE

Dopo lo scandalo che sembra quasi poco “scandaloso”poiché si cerca di trovare delle giustificazioni infondate sul concorso al libero Consorzio per cui per 4 posti ci sono stati 9 concorrenti voglio sottolineare che questo non è un caso isolato. Tanti concorsi nella nostra provincia sono già pilotati alla nascita e creati a misura di uomo, ma anche di donna. Direi a misura di figlio.Sono un giovane laureato figlio di un impiegato presso l’azienda sanitaria di Ragusa appunto che è stata, ed è teatro di grandi soprusi e enormi pagliacciate. Nel 2021 con la delibera n. 1610 a firma dell’ allora Direttore Generale, è stato indetto un concorso per dirigente a tempo determinato per 3 anni rinnovabile per altri 2 di circa 250000, circa 80000 annui, partecipanti 1 vincitore l’ unico partecipante. Ora voglio dire che il concorso estato pubblicato sulla trasparenza, ma che anche stato espletato in cinque giorni.Insieme a questo atto deliberativo altre delibere hanno annunciato altri concorsi ma tutti avevano già un vincitore annunciato, cui sarebbero andati 60000 annui o addirittura 55000 per un collaboratore, figura di livello C per cui l’ azienda ha coniato il termine esperto… ma con quale esperienza si può partecipare se era pubblico ma diretto a persone già inserite nel contesto aziendale ma che hanno partecipato perche mai sarebbero potute progredire in condizioni normali. Quindi avviate con un profilo da licenza media oggi hanno stipendi da manager. Le caratteristiche ricercate non hanno permesso a nessu altro l’ accesso, violando tutto il codice civile. MI CHIEDO SE SIAMO VERAMENTE LA TERRA DI NESSUNO, nessuna regola nessuna remore solo tanta mediocrità, presunzione opportunismo da una parte e la chiara volontà da parte dell’ ente dall’ altra di chi allora rappresentaval’ Azienda.tanta volontà di accontentare il politico che cura il suo bacino di voti e sistema tutti i figli dell’ odierna classe dirigente. Non mi soffermo al momento a parlare dei danni delle assunzioni firmate covid, perché quelle meritano una denuncia a parte. So già che questa mail verrà cestinata non volevo lasciare nulla di intentato, magari qualcuno disposto ad ascoltarmi, e superare l’ angoscia negli occhi di mio padre che si sente in colpa per non avere un potere forte.

Salva