Macchine mangiaplastica a Scicli, in un mese raccolte 40mila bottiglie in Pet

Piena soddisfazione.

E’ quella espressa dal sindaco di Scicli Mario Marino e dall’assessore Enzo Giannone per i risultati raggiunti in trenta giorni dalle macchine mangiaplastica installate dalla ditta Coripet a Scicli.

“Alla data del 4 settembre, a un mese esatto dall’attivazione, abbiamo raccolto 40.000 bottiglie in Pet, con due macchine, una sita a Scicli in piazza Italia e una a Donnalucata in via Miccichè. Ciò vuol dire che abbiamo “sottratto” alla dispersione nell’ ambiente o al conferimento destinato alla discarica l’equivalente di una tonnellata di Pet” -spiega il sindaco Marino-.

“La raccolta ha evitato l’emissione di Co2 (gas serra, una delle cause del cambiamento climatico) per kg 3,200”, aggiunge l’assessore Enzo Giannone.

“Così continuando, oltre a riciclare il Pet e a produrne meno ex novo, mentre il Pet prodotto conterrà il Pet riciclato (le etichette riportano il simbolo rPet), contribuiremo al raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi, soprattutto dopo l’attivazione della terza macchina in viale 1° Maggio a Jungi”.

