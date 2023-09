La Diocesi di Noto verso l’avvio dell’anno pastorale 2023-2024

Il cammino della Diocesi di Noto parte con slancio ed entusiasmo, dopo il primo turno di esercizi spirituali per i sacerdoti e le prime nomine pastorali, la chiesa netina viaggia verso il tradizionale convegno diocesano di inizio anno “La misericordia si fece strada: in cammino verso Emmaus”. Negli anni, il convegno diocesano è stata una tappa storica e significativa della Chiesa di Noto.

L’edizione 2023 si inserisce nel solco del Sinodo che la Chiesa Universale sta celebrando nel mondo e degli orientamenti del Vescovo Salvatore.

Gli obiettivi di questa assemblea diocesana sono diversi, sicuramente quello di mostrare come la Chiesa di Noto è in cammino, con uno stile evangelico di misericordia, per accompagnare adolescenti, giovani, adulti e anziani del territorio.

“Il nuovo anno pastorale che ci apprestiamo a vivere – afferma il Vescovo, mons. Salvatore Rumeo – ci proietta nell’orizzonte del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia.

Fin dall’inizio del mio ministero in questa meravigliosa Chiesa ho manifestato chiaramente il desiderio che nelle nostre comunità ecclesiali si possa vivere tutti con atteggiamento sinodale, declinando la spiritualità di comunione come dialogo fraterno, per concretizzarsi in gesti credibili di riconciliazione e solidarietà, testimoniando nella fraternità ecclesiale il volto della misericordia del Padre che in Gesù parla al cuore di tutti”.

Il convegno è un’occasione per incarnare la sinodalità in nuove forme di partecipazione, corresponsabilità e ministerialità.

La formula pensata per l’anno pastorale 2023-2024 è quella di dislocare gli appuntamenti nei vari vicariati. Il convegno si celebrerà dal 20 al 22 settembre, una tre giorni intensa di riflessione e programmazione.

Il primo giorno, 20 settembre, a Pozzallo presso la Chiesa Madonna della Fiducia il convegno si aprirà con la relazione di Mons. Erio Castelluci, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola, Vescovo di Carpi e Presidente del Comitato nazionale del Cammino Sinodale della Chiesa italiana.

Il secondo giorno, 21 settembre, negli otto vicariati della diocesi si terranno dei Tavoli Sinodali. Delle assemblea vicariali in cui sarà possibile lavorare in gruppo sulle tematiche del convegno.

Infine, il 22 settembre, l’appuntamento sarà a Noto presso la Basilica Cattedrale per l’assemblea Diocesana e le consegne del Vescovo Salvatore.

Il Convegno di inizio anno pastorale è aperto a tutti, in particolare coloro che nelle comunità parrocchiali svolgono un ministero particolare: catechisti, evangelizzatori, operatori pastorali, ministri straordinari, responsabili di associazioni, gruppi e movimenti.

